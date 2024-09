Las primeras en salir a la cancha fueron las chicas, que lograron el título en dos puntos: primero se impusieron Zoe Benítez y Victoria Vilchez por 6-3 y 6-4 en la Sub 14, y luego Lourdes Flores y Candela Zilich por 7-6 (6) y 6-4 en la Sub 16.

El último punto, en la Sub 18, fue para México luego de que Fiorella Propato y Francesca Floriani, las representantes argentinas, no pudieran completar el partido por algunas molestias. En ese momento, el anfitrión había ganado el primer set por 7-6 (4) y lideraba el segundo por 3-2.

Así, el resultado final fue de 2-1 para las chicas, que con un enorme desempeño defendieron el título obtenido también en el 2022 y que cerraron un torneo perfecto al finalizar invictas. En su recorrido, se impusieron por 3-0 ante Ecuador, Chile y Paraguay en la fase de grupos y por 2-1 frente a Brasil en las semifinales.

Más tarde, llegó el turno de los chicos, quienes también lograron asegurarse el título en dos puntos: Santino Contreras y Julián Bordón ganaron por 6-2 y 6-1 en la Sub 14 y después Antonio Graupera y Naim Díaz hicieron lo propio con otro 6-2 y 6-1 en la Sub 16.

Para finalizar, Filippo Nicocia y Mateo Conte obtuvieron el tercer punto con un doble 6-3 en la Sub 18.

De esta manera, la Selección masculina terminó imponiéndose con un resultado final de 3-0 ante México y defendió también su título con una excelente actuación. En la fase de grupos, vale recordar, vencieron por 3-0 a Ecuador y Estados Unidos y en las semifinales a Brasil por el mismo resultado.

Además de las jugadoras y jugadores que disputaron estas finales, la delegación completa de campeonas estuvo compuesta por Victoria Sánchez y Tatiana Trejo (Sub 14), Greta Gavio y Pía Gosteli (Sub 16) y Sol Capello y Sasha Gómez (Sub 18).

Mientras que en la delegación completa de campeones estuvieron también Joaquín Botta y Gonzalo Weinmeister (Sub 14); Santino Córdoba y Andrés Graupera (Sub 16) y Mateo Conte y José Funes (Sub 18).

Cerró así un enorme torneo para la Selección de Menores, que comanda el notable cuerpo técnico compuesto por Virginia “China” Mazzuchi, Cecilia Reiter, Federico De Pascual y Javier Blanco.