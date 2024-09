En el camino quedaron Ai Tsunoda, Carlos Sainz y Alex Albon, su compañero en Williams, quien luego abandonó en la vuelta 15.

Consumada la carrera en la que el argentino finalizó undécimo, a un puesto de la zona de puntos, dos de los tres superados en la maniobra inicial hablaron al respecto. “Llegó un Williams por el interior, frenando tardísimo, creo que fue Franco, que casi nos lleva puestos a dos o tres en la primera curva. Riesgos que tomas cuando eres rookie, que no sabes dónde frenar en la curva 1. Pero no ha pasado absolutamente nada. Cuando te juegas el campeonato de constructores tienes que tener cuidado con los coches que no tienen nada que perder", analizó Carlos Sainz, quien terminó séptimo con su Ferrari, luego de haberse accidentado en la clasificación y de haber largado décimo.

Alex Albon, quien se había quejado de Colapinto en la radio del equipo Williams, cambió su opinión finalizada la competencia y expresó: “Su maniobra estuvo bien, creo que él se sorprendió también. Al final, creo que cualquiera en su posición hubiera hecho el mismo movimiento. Vi la maniobra de Franco y al final creo que fue una buena maniobra. Es lo que es, no hubo malas intenciones, obviamente nuestra carrera fue un poco complicada”.

El propio Franco había manifestado su conformidad con su comienzo, aunque lamentó que luego el equipo lo llamara tarde a boxes y eso le costará la posición de puntos. “Fue una buena salida, vi un lugar por adentro y me tiré. Una lástima después no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada tardía y lenta, cosas que están fuera de mi control. Una carrera dura, termino cansado, pero estoy feliz de terminar una competencia de las más duras del año”, sostuvo el argentino.