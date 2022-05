Argentina sigue con chances de avanzar a cuartos de final tras vencer a Kenia

El seleccionado argentino de rugby seven Los Pumas 7's, puntero en el circuito mundial de la especialidad, venció este sábado a Kenia por 26 a 0, en un partido del Grupo B del Seven de Londres, octava etapa del circuito de la especialidad que organiza la Wolrd Rugby.



El argentino Marcos Moneta es el mejor jugador del mundo en la especialidad.



Los Pumas 7s, equipo que dirige Santiago Gómez Cora, había perdido en el debut ante Sudáfrica por 26 a 19 en el mítico Twickenham Stadium, sede del certamen y volverá a jugar a las 12.30 de la Argentina ante Irlanda.



Por el mismo grupo en la primera fecha Irlanda superó a Kenia por 17 a 14, mientras que por la segunda Sudáfrica le ganó a los Irlandeses por 19 a 12.



Los sudafricanos encabezan el Grupo B con seis puntos, le siguen la Argentina (saldo de +19) e Irlanda (-4) con cuatro y cierra Kenia con dos, por lo tanto Los Pumas 7s avanzarán a cuartos con vencer a los irlandeses.





Ante los kenianos los 26 puntos se concretaron a través de tries de Joaquín De la Vega, Germán Schulz, Luciano González y Matías Osadczuk y tres conversiones de Tobías Wade. Argentina formó con Schulz, Osadczuk, De la Vega, Gastón Revol, González, Santiago Vera Feld y Wade.



La zona A del torneo está conformada por Estados Unidos, Gales, España y Gales, la zona C la compartirán Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá, y la zona D la integrarán el local Inglaterra, Samoa, Japón y Escocia.



Los Pumas 7's encabezan el ranking del circuito con 118 puntos, seguido por Sudáfrica con 116, Australia 110 e Irlanda 110, pero la World Rugby estableció que los sudafricanos serán líderes por las ausencias de diferentes seleccionados en los últimos torneos a causa de la Covid-19 y se restarán puntos.



El próximo y último torneo del circuito mundial será el seven de Los Ángeles, que se disputará el 27 y 28 de agosto próximos, y luego se jugará la Copa del Mundo de la especialidad, en Sudáfrica, del 9 al 11 de septiembre.

