Argentinos Juniors, con un equipo con varios suplentes, logró una ajustada victoria por 1 a 0 sobre Corinthians y se aseguró así el primer puesto del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El gol llegó temprano, apenas a los 60 segundos de juego, gracias a Gastón Verón, quien definió mano a mano tras un magistral pase de Emiliano Viveros, y dominó el juego a su antojo desde entonces pero no sin sufrir aproximaciones de la visita.

Síntesis

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: José Cabero (Chile).

Argentinos: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Erik Godoy, Tobías Palacio; Santiago Montiel, Juan Cardozo, Ariel Gamarra, Emiliano Viveros; Leonardo Heredia, Gastón verón, Damián Batallini. DT: Pablo Guede.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo, Hugo; Raniele, Fausto Vera; Ángel Romero, Rodrigo Garro, Pedro Henrique; Yuri Alberto. DT: Antonio Oliveira.

Goles en el primer tiempo: 2m Gastón Verón (A).

Expulsados en el segundo tiempo: 13m Raul Gustavo (C).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Matías Perello por Heredia (A); Wesley Ribeiro por Alberto (C); Paulinho por Torres (C); Mateuzinho por Fagner; 15m Caca por Romero (C); 16m Alan Rodríguez por Viveros (A); 30m Pedro Raúl por Henrique (C); 34m Sebastián Prieto por Montiel (A); 41m Jonathan Galván por Gamarra (A); Franco Moyano por Cardozo (A).