Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín empataron 0 a 0 en un discreto partido disputado esta tarde en La Paternal, correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional, y por momentos bajo una intensa lluvia.

El resultado no le sirvió demasiado a ninguno de los dos, ya que ambos siguen en la mitad de la tabla, y por ahora lejos de los protagonistas del certamen.

El equipo local tuvo 27 llegadas al arco rival y un promedio de 73 por ciento de posesión de la pelota pero la poca precisión, a pesar del regreso de Luciano Gondou de los Juegos Olímpicos, le impidió ponerse en ventaja.

Por otro lado, en la visita, hizo su debut a sus 36 años Nicolás Gaitán. El ex Boca llegó en este último mercado de pases y disputó 80 minutos.

Para la próxima fecha, los dirigidos por Pablo Guede visitarán a Unión de Santa Fe el lunes 19 de agosto a las 18:45, mientras que Sarmiento será local contra Tigre el domingo 18 a las 17.

Pero la décima fecha seguirá este viernes con cuatro duelos: Riestra vs. Lanús a las 15; Barracas Central vs. Talleres -16.30-; Belgrano vs. Unión -a las 19- y Racing vs. Gimnasia a las 21.