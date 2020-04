Gusti Fernández realiza distintas rutinas ordenadas, a la distancia o virtualmente, por su preparador físico, Matías Tettamanzi.

El tenista nacido en Río Tercero realiza diversos movimientos con pesas, gomas y pelotas.

Stay #WheelchairTennis fit at home 💪



UNIQLO Wheelchair Tennis star @gustifernandez4 gives you a #WednesdayWorkout with a difference…#MyCourt | #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/3FyvqyYbcq