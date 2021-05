La Copa América de fútbol, que debe celebrase en parte en la Argentina entre el 11 de junio y 10 de julio próximo, se pude realizar sin problemas respetando los protocolos establecidos, señaló este martes el doctor Donato Villani, Jefe Médico de la AFA y coordinador médico de la competencia que organiza la Conmebol.



"Estamos en condiciones de hacer la Copa América, lo que no quiere decir que en el transcurso de la competencia no tengamos algún problema. En 2020 cuando comenzaron las Copas Libertadores y Sudamericana estábamos llenos de dudas y se jugaron sin problemas, incluso con la organización de la Libertadores femenina en Argentina", señaló Villani en diálogo con Radio La Red.



Asimismo, Villani criticó la manera en que se está manejando la sociedad ante la pandemia al expresar: "Uno ve que hay una cuestión social que es imposible volverla atrás. Creo que es una batalla perdida, existe una relajación social muy grande, vas al supermercado y vez que la ciudad se mueve como si nada sucediera".



El Grupo A de la Copa América, con la participación de la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, dos cuartos de final y una semifinal, que se desarrollarán en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero.

Villani cree que el certamen se puede realizar en la Argentina y justificó su parecer asegurando: "si nos manejamos por la experiencia y hacemos los protocolos como corresponden, no habría problemas. Pero, usando un termino futbolero, si no le metemos presión a hacer los protocolos, vamos a tener problemas. Si dirigentes, jugadores y médicos hacemos las cosas como corresponden no tendremos inconvenientes en organizarla".



En cuanto a la situación de los contagiados en River y varios equipos que están jugando la Copa Libertadores, Villani opinó: "Cuando se ideó este programa y esta forma de jugar se preveía que esto podía suceder. Seamos honestos, por más por mas que uno intente hacer las cosas bien siempre tendremos contagios. Podía existir la posibilidad de que la burbuja no funcionara, sucede que el de River es caso excepcional, 20 infectados en un plantel de 30 jugadores es muy difícil de sobrellevar".

