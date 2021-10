Barcelona, con el debut del argentino Sergio Agüero, quien jugó los últimos cinco minutos, le ganó como local a Valencia por 3 a 1, en la continuidad de la novena fecha de la Liga de España de fútbol de Primera División.



El partido se jugó en el estadio Camp Nou, en Barcelona, y Agüero, quien no había podido debutar en el conjunto catalán por estar lesionado, ingresó a los 40 minutos de la parte final por el estadounidense Sergiño Dest.



Barcelona se repuso del gol de José Gayá, a los 5 minutos de la etapa inicial, y lo dio vuelta gracias a las anotaciones de Anssumane Fati, a los 13 del primer tiempo; el neerlandés Memphis Depay, de tiro penal, a los 41 de parte inaugural, y el brasileño Philippe Coutinho, a los 40 del período complementario.

Más temprano, Elche, con un gol del delantero argentino Lucas Boyé, perdió por 2 a 1 en su visita a Rayo Vallecano, mientras que Sevilla le ganó por 1a 0 a Celta, equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, en la continuidad de la fecha 9 de LaLiga española.



Boyé, ex River Plate y Newell's Old Boys, abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo pero después el local lo dio vuelta con los tantos de Mario Hernández (26m. PT) y Randy Nteka (20m. ST).



Este fue el primer gol en la temporada para Boyé, quien fue titular junto a Pablo Piatti y Darío Benedetto. En el segundo tiempo ingresó Guido Carrillo y se quedaron en el banco Iván Marcone y Javier Pastore.



El santiagueño Oscar Trejo, quien participó en el gol del francés Nteka, y Esteban Saveljich (ex Racing) jugaron desde el inicio para Rayo Vallecano, que trepó a la quinta posición con 16 puntos.



Elche, que venía de ganarle al Celta de Eduardo Coudet, se quedó con 9 puntos en el 14to puesto.



A continuación, el equipo del "Chacho" sufrió una nueva derrota tras caer con Sevilla por 1-0, como local.



El equipo andaluz alcanzó los 17 puntos de Real Madrid y Atlético de Madrid y es uno de los tres escoltas del líder Real Sociedad.

Lucas Ocampos fue el único argentino titular y luego fue reemplazado por Marcos Acuña. También entró Erik Lamela y Gonzalo Montiel se quedó en el banco de Sevilla.



El arquero Matías Dituro jugó desde el inicio en el equipo de Coudet, que está 16to a dos unidades de la zona de descenso, y luego tuvo minutos Franco Cervi, quien empezó como relevo junto a Augusto Solari.



Por su parte, el argentino Ezequiel Ávila marcó un tanto en la victoria de Osasuna como visitante ante Villarreal por 2 a 1, donde jugaron sus compatriotas Gerónimo Rulli y Juan Mercos Foyth.





El programa completo de la fecha 9 es el siguiente:



Lunes:



14.00 (ESPN): Alavés-Betis.

16.00 (ESPN): Espanyol-Cádiz.



Postergados: Granada-Atlético de Madrid y Real Madrid-Athletic Bilbao.



Posiciones: Real Sociedad 20; Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid y Osasuna 17; Rayo Vallecano 16; Osasuna, 14; y Athletic de Bilbao, 13; Valencia y Betis, 12; Villarreal y Mallorca 11; Espanyol y Elche, 9; Cádiz y Celta de Vigo, 7; Granada, 6; Levante, 5; Alavés, 3; Getafe, 2.