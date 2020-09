Se acerca el cierre del libro de pases en Europa y el conjunto blaugrana no se resigna a no poder incorporar al delantero argentino. Desde el club siempre habían dicho que no podrían llegar refuerzos mientras no salieran jugadores. En los últimos días se han marchado Arturo Vidal, Semedo y Luis Suárez y esto permite a la dirección deportiva azulgrana intentar el fichaje del delantero centro.

Si bien el Barcelona se ha ahorrado 70 millones de euros en masa salarial, y además recibió 30 millones por la venta de Semedo, eso no significa que tenga los 100 millones que pretende el Inter por Martínez. El fair play financiero invalidaría a la institución para realizar otras incorporaciones y Koeman necesita también reforzar la zaga central y el sector izquierdo de la defensa.

El Barcelona hará este último intento que será el definitivo, sea cual sea la respuesta. Si consiguen el acuerdo incorporarán al jugador y cerrarán la carpeta del delantero, pero si la respuesta es negativa tendrán que ir a por otro. Depay es el preferido de Koeman, pero hay otros delanteros de perfil más bajo que maneja la secretaría técnica. En las últimas horas ha vuelto a sonar el nombre del uruguayo Stuani.