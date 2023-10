Bazán Vélez: "No es lo mismo volverse con una medalla que no"

"Lo primero que tenemos que pensar como equipo es enfocarnos en nosotros. Venimos creciendo como equipo y tenemos que mantener lo que venimos haciendo y el partido va a venir. El primer partido con Inglaterra la verdad que ni lo contaría, porque no pudimos hacer nada de lo que queremos y somos como equipo, y a medida que pasó el torneo fuimos creciendo", comentó el medio scrum.

Además, habló de lo que fue el partido con los All Blacks y la posibilidad de conseguir una medalla en Francia. "Claramente no es el partido que queríamos jugar. Nosotros vinimos en busca de la final, ahora nos toca jugar por el tercer puesto y lo vamos a preparar como si fuera una final. No es lo mismo volverse con una medalla que no. El equipo está enfocado y ya pensando en Inglaterra", declaró el back.

Sobre su rol y la rotación en el puesto con Gonzalo Bertranou y Tomás Cubelli, el cordobés dijo: "En cuanto al juego siento que fui mejorando. Necesitaba esto, tener más participación y más minutos dentro del equipo. Me estoy sintiendo cada vez más cómodo y cada vez con más confianza, así que espero seguir aportándole al equipo".

Finalmente, agregó: "Tenemos mucha competencia entre nosotros tres, tratamos de ayudarnos bastante. Somos muy compañeros y entrenamos juntos todo el tiempo, me refiero a pases, patadas y demás, más específicos de nuestro puesto. Después, la decisión de quién juega o no, no depende de mí, y tratamos de acompañar a los que juegan y a los que no, desde la parte humana".

Via ESPN SCRUM