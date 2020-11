El Celeste de Alberdi contó con las mejores situaciones de gol y no se quedó con el triunfo porque Pablo Vegetti, no tuvo un partido afortunado, pues desperdició no menos de tres ocasiones para desnivelar el marcador.

Mitre nunca inquietó al equipo de Caruso Lombardi en demasía y siempre se reiteró en balones lateralizados y centros sin destino claro.

El elenco cordobés mereció el triunfo que no supo concretar. Igualaron 0 a 0.

Formaciones:

Mitre: Fernando Pellegrino; José San Román, Rodrigo Tapia, Jorge Scolari y Germán Voboril; Pablo Cortizo, Juan Alessandroni y José Torres; Facundo Juárez, Ezequiel Cérica y Adrián Toloza.

DT: Darío Ortíz.

Belgrano: César Rigamonti; Juan Barinaga, Wilfredo Olivera, Joaquín Novillo y Franco Negri; Leonardo Sequeira, Martín Rivero, Gervasio Núñez e Ivo Costantino; Pablo Vegetti y Marcelo Estigarribia.

DT: Ricardo Caruso Lombardi

Árbitro: Carlos Córdoba

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione