El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, pondrá un "mix" de titulares y suplentes para jugar contra River el próximo sábado por la cuarta fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona.



El encuentro, que se disputará desde las 21.30 en la Bombonera, será clave para definir al posible ganador de la zona y llegar a la final, ya que los dos lideran el grupo con 7 unidades.



Aunque la expectativa es menor porque -al jugar ambos sus partidos por semifinales de la Copa Libertadores la semana próxima- no utilizarán a sus mejores futbolistas para el primer superclásico del año.



Del lado de Boca, al tener un día más descanso, ya que jugará el miércoles 6 de enero ante Santos (River lo hará el martes 5 ante Palmeiras), cuenta con la chance de mezclar algunos titulares con varios de los jugadores que el domingo pasado vencieron a Huracán por 3 a 0.



Russo había anticipado el domingo pasado -en la rueda de prensa tras el triunfo ante el "Globo"-, sobre el equipo para jugar ante River, que era "muy pronto para hablar de lo que viene. Jugamos semifinales de Libertadores y hay que medir todo, lo que buscamos y lo que necesitamos".



Esa idea empezó a plasmarla ayer en el primer entrenamiento de la semana en el predio de Ezeiza, en donde Russo dialogó con algunos de los jugadores que serán titulares en la Copa Libertadores para ver como están en lo físico para estar el fin de semana ante River.



En esa lista podrían estar Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz, Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo, Eduardo Salvio, y en menor medida Sebastián Villa y Carlos Tevez.



También en la cabeza del entrenador pesa que estos jugadores, en caso de no estar ante River o no sumar aunque sea algunos minutos, estarán quince días sin haber jugado en forma oficial, ya que la última vez fue en el decisivo triunfo por 2-0 ante Racing el 23 de diciembre pasado, antes de enfrentar al Santos en la Bombonera el 6 de enero.



Del lado de los suplentes y que alguna vez fueron titulares, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas, Edwin Cardona y Ramón "Wanchope" Ábila ya tienen un lugar seguro para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo.



En la práctica de este martes solo hubo dos ausentes por problemas físicos: uno fue el colombiano Edwin Cardona, afectado por una enterocolitis, quien hará 24 horas de reposo, pero se estima que mañana podrá estar a disposición del cuerpo técnico.





Y el otro es Diego González, afectado por una contractura en el recto anterior en el muslo derecho. El "Pulpo" trabajó en forma diferenciada en el gimnasio y tratarán de que llegue para jugar ante el Santos por la Copa Libertadores



En tanto, Nicolás Capaldo, quien recibió un codazo en la boca de parte del jugador de Huracán Nicolás Cordero, practicó con el resto de sus compañeros. El parte médico oficial señala que tiene "un traumatismo en el maxilar inferior; se le constataron dos lesiones dentarias y se realizará un tratamiento odontológico sin restricción deportiva". O sea, puede entrenarse sin problemas.



Todo indica que no tendrá inconvenientes de estar -con un protector bucal- tanto contra River como ante Santos si el "Pulpo" González no llega.