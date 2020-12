Un perro callejero fue el protagonista del partido entre The Strongest y Club Atlético Nacional Potosí, por la jornada 23 de la Primera División de Bolivia.

El can tomó un botín y se paseaba en plena cancha hasta que lo retiraron. El hecho ocurrió el 24 de diciembre en el estadio Hernando Siles de La Paz.

La historia tuvo un final feliz porque el jugador Raúl Castro de The Strongest decidió adoptarlo.

PUT ME IN, COACH: This very athletic dog somehow found its way onto the field during a professional soccer match in Bolivia. https://t.co/D1ncxpnLfD pic.twitter.com/ZXAqXlLFxr