Parecen acentuarse las diferencias de Boca Juniors y Carlos Carlos Tevez por la firma de su contrato. El jugador propuso extender su vínculo con el club por seis meses más, aclarando que donaría sus ingresos a una Organización No Gubernamental.

La respuesta de Boca Juniors es la de firmar un contrato por un año (hasta junio de 2021) aunque con la libertad de resolver en diciembre próximo si se queda o si decide retirarse, o se va a jugar a otro club fuera del país.

El clima entre las partes se enrareció luego de las declaraciones de los integrantes del Departamento Fútbol, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes dijeron que cuando asumió la nueva comisión directiva en diciembre pasado, "Tevez era un ex jugador", en tanto el pasado fin de semana, el ex futbolista colombiano dejó entrever que lo que persigue Tevez es postularse para presidente de Boca Juniors en las próximas elecciones, sostenido políticamente por el ex presidente, Daniel Angelici.

Aunque la negociación se perfila áspera, ni Tevez ni la institución xeneize han insinuado la posibilidad de que la negociación se termine y que el jugador se quede sin jugar sus últimos meses en el club en el que saltó a la fama.