Boca-River: ¿quién gana para el Brujito Atahualpa?

El Brujito eligió su favorito entre Boca y River y dijo: “Había estudiado y tenía el pronóstico. Un partido con un tiempo para cada uno, y ahí hay que aprovechar. Como la última vez. No la metió Boca debajo del arco y qué va a ser, terminó en empate. Los astros no querían que perdiera Boca y River tuvo esa pelota insólita que no entró. En la semana vi que River tendría los astros de su lado e iba a pasar de ronda, a semifinales. Trabado, piernas en el medio, con muchas patadas. Y ahora, volví a estudiar por los casos positivos de coronavirus, y hay jugada insólita a favor del Millonario: pasa a semis. A pesar del Covid pero van con todo. Están las energías hasta ahora con River" detalló el especialista.