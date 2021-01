Boca Juniors, con la mente puesta en el desquite de la semifinal de la Libertadores en Brasil ante Santos pero con la ambición de ser finalista de la Copa Diego Maradona, visitará a Argentinos Juniors, que aún conserva ciertas oportunidades de clasificación, en un cotejo por la Zona A Campeonato.



El partido se jugará en el estadio Diego Maradona, en el barrio capitalino de La Paternal, desde las 21.10 con televisación por parte de Fox Sports y el arbitraje de Fernando Espinoza.



A esta última fecha, en la que los tres encuentros se jugarán en el mismo horario, Boca, River y Argentinos son los únicos que tienen posibilidades de ser finalistas por la zona A, playing el "Millonario" ante Independiente, como local en el estadio de Banfield.



Boca es puntero 8 puntos y saldo de +4, River suma 8 con +3 y Argentinos está con 7 y 0 de saldo, por lo tanto al "Bicho" sólo le sirve vencer para clasificar y aguardar que el equipo de Marcelo Gallardo no le gane a este desmejorado Independiente.



La situación entre Boca y River es clara porque, si ambos triunfan, se deberá definir al finalista con saldo de goles, en tanto, en caso de empatar los dos, el "Xeneize" clasificaría por mejor diferencia.



Este sábado Boca jugará con una formación suplente con la presencia de algunos "ilustres" como Edwin Cardona, Ramón Abila, Mauro Zárate y Julio Buffarini.



No obstante, no será el equipo que empató ante River de local 2-2 en la fecha pasada. Alan Varela, 19 años y de Isidro Casanova, será colocado en la media cancha por Russo, quien también habría decidido que Gastón Ávila, rosarino, zurdo, también de 19, conforme la zaga con el peruano Carlos Zambrano.



Argentinos ha realizado una gran campaña y se le complicó la clasificación al equipo de Diego Dabove con la caída de local ante este flojo Independiente, ya que, de haber logrado un resultado positivo, vería desde lo más alto a Boca y River.

Fuente: Télam