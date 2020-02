El enfrentamiento entre el luchador local Rodrigo Vargas y el norteamericano Brok Weaver acabó con la descalificación del mexicano después de propinarle un brutal rodillazo al rostro de manera ilegal.

Los abucheos del público se hicieron presentes en el UFC 167 de Rio Rancho cuando el peleador de peso ligero llevó a la lona a su rival. Automáticamente, el árbitro de la pelea Robert Rombero se abalanzó sobre los protagonistas y le confirmó a los jueces: “Es una descalificación”.

Petition for "Kazula" Vargas to be traded to RIZIN or ONE. #UFCRioRancho pic.twitter.com/o1EFAcY15B