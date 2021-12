Campeones Fia 2021 honrados en una noche de laureles y legado

El evento, conducido por el presentador de televisión británico Nicki Shields y el comentarista francés de Fórmula 1 Julien Fébreau proporcionó un telón de fondo brillante para la Semana de la Asamblea General Anual de la FIA. También fue la última aparición de Jean Todt como presidente de la FIA, antes de que finalice su mandato el 17 de diciembre.

Con la presencia de 800 invitados se entregaron premios a los campeones, a las personalidades y las estrellas en ascenso y se recordó a los perdidos en la fraternidad del deporte del motor en 2021.

La velada fue la coronación de un año espectacular para el holandés Max Verstappen, quien a los 24 años se convirtió en uno de los campeones mundiales de Fórmula 1 más jóvenes.



Al recibir su premio de manos del presidente Todt, Verstappen dijo: “Convertirme en campeón mundial es el objetivo de mi vida logrado. Todo lo que viene a continuación es una ventaja. Por supuesto que voy a seguir presionando y voy a estar en la F1 por algunos años más ", dijo. “Si bien es bueno que me llamen campeón del mundo, pienso más en el largo viaje y en todas las horas que he pasado trabajando con mi papá para estar aquí. Ha sido una temporada larga y dura y me siento increíble de haber logrado finalmente mi objetivo. Espero poder hacer esto muchas más veces. Ha sido una batalla increíble con Lewis, uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Realmente nos empujamos unos a otros. Al final del día, podemos mirarnos a los ojos y respetarnos, lo cual es realmente importante ".

El vicepresidente deportivo de la FIA, Graham Stoker, entregó el trofeo del tercer lugar a Valtteri Bottas. James Allison, el director técnico, aceptó el octavo trofeo del campeonato mundial consecutivo para el equipo Mercedes-AMG-Petronas.

El dúo francés Sébastien Ogier y Julien Ingrassia consiguieron su octavo Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA para Pilotos y Copilotos, respectivamente. Sus esfuerzos ayudaron a asegurar el premio de fabricante campeón para Toyota Gazoo Racing. El director general del promotor del WRC, Jona Siebel, les entregó su premio.

Los campeones de pilotos del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López, recibieron su premio de manos del vicepresidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Toyota Gazoo Racing reclamó el premio al Campeón Hypercar de manos del presidente de ACO, Pierre Fillon.

Los deportes electrónicos también fueron reconocidos durante el evento con el Campeonato FIA Certified Gran Turismo. Coque López, de Toyota, aceptó el premio Manufacturer Series en nombre de sus compañeros de equipo Tomoaki Yamanaka e Igor Fraga, mientras que Valerio Gallo recibió el Trofeo de la Copa de Naciones.

Las estrellas del mañana, los Campeones del Mundo de Karting de la FIA llegaron en forma de Tuukka Taponen (OK), Kean Nakamura (OK-Junior) y

Noah Milell (KZ). El presidente de la Comisión de Karting de la FIA, Felipe Massa, entregó los cubiertos junto con Angelo Sticchi Damiani, presidente del Automóvil Club Italiano y Max Verstappen, que tenía una carrera de karting condecorada.

Además de los títulos del campeonato, se entregaron otros premios.

El premio a la Personalidad del Año de la FIA, decidido por medios de comunicación con acreditación permanente de la FIA, fue para Lewis Hamilton.

Action of the Year celebra los momentos más espectaculares del pasado año de carreras y es el único premio de la noche votado por los fanáticos de los deportes de motor de todo el mundo. En 2021, los fanáticos favorecieron al ex campeón mundial y actual equipo de Fórmula 1 alpina, Fernando Alonso. El español fue aclamado por su batalla con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría.

La velada concluyó con homenajes al presidente Todt. El CEO de Fórmula 1, Stefano Domenicali, le entrego 20 cascos de cada uno de los actuales pilotos de Fórmula 1.