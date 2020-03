Jorge Carranza, arquero de Instituto, dialogó este lunes con Radio Sucesos sobre el triunfo 3-0 ante Tigre por la fecha número 21 de la Primera Nacional en el primer partido bajo la conducción de "Teté" Quiroz.

"Nos viene muy bien el triunfo, este equipo lo merecía", destacó el "Loco".

El arquero fue importante. En su debut atajó un penal a Dening, que de haber convertido, podría haber cambiado la historia del encuentro: "El penal hubiese desdibujado todo lo bueno que habíamos hecho en el primer tiempo. Lo había estudiado a Dening, lo esperé un poco, por suerte se dio".

Carranza además se refirió a la suspensión del fútbol con motivo del coronavirus.

"Eso de que nosotros somos los dueños del espectáculo es relativo. Los que deciden lamentablemente no somos nosotros, aunque debería pesar más nuestra opinión. Como plantel y por el momento ni pensamos en no jugar, pero mi postura personal es que no debe jugarse en estas circunstancias", sostuvo.