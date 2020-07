"No es lógico que me ponga a pedir jugadores, voy a pelear con el plantel que tengo. Lo lógico es que los dirigentes se pongan duros y digan que hay que jugar las nueve fechas que quedan", afirmó Ricardo Caruso Lombardi.

Además dijo: "Para mí se tiene que terminar cuando tenga que terminar, no me importa la fecha que sea. El tema es que para trabajar con pelota necesito a los 11 en la cancha. Con cuatro en una cancha, ¿Qué querés que trabaje con pelota?".

En diálogo con Futbolémico el D.T. Celeste aportó: "Si Balboa es del club, va a estar en el plantel. Lo conozco y no hay ningún problema, no lo voy a descartar. No vi nada de refuerzos, si se va Nacho Vázquez, me arreglaré con lo que tengo".