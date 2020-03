Ricardo Caruso Lombardi, entrenador del Pirata, se mostró molesto por la determinación de la AFA de disputar los partidos sin público para evitar la propagación del coronavirus cuando los protagonistas también corren riesgo de contagiarse:

"Es una medida de precaución. Pero igual no me cierra, porque estamos todo el día juntos. Vos pensás en la gente, pero no pensás en nosotros", afirmó el DT.

Caruso, a su vez, volvió a dejar en claro su desencanto con los representantes de los entrenadores del fútbol argentino. "No voy a hablar de los jugadores, porque tienen su gente que los maneja. Sí puedo hablar del gremio de los técnicos, que no figura en ningún lado ni se preocupa por nosotros", tiró. Y agregó: "Nos abrazamos para hacer una arenga y estamos todos juntos. La saliva salta para todos lados cuando estamos gritando. Entonces, convivimos con eso y tenemos el mismo riesgo que tiene la gente en la tribuna. ¿No se fijan? No hay una vez que digan 'vamos a llamar a los técnicos para escucharlos".

El técnico de los cordobeses, después de contar algunas de las prevenciones que tomó con sus jugadores, cerró mostrando su preocupación por la pandemia. "Te agarra miedo, psicosis. Vas a comprar un paquete de arroz y todos van a comprar, parece la Segunda Guerra Mundial".