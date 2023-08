La cordobesa Celeste D´Arcángelo, participó en el Mundial de Gimnasia Rítmica realizado en Valencia, España. Fue la única gimnasta nacional en el torneo junto con su entrenadora Vanina Lorefice.

En la primera jornada, la clasificación fue en aro y pelota. En ambas sumó 27.900 puntos. Luego en la siguiente ronda obtuvo en mazas su nota más alta de 28.750 y en cinta 25.500.

Culminó en la 38a. posición acumulando 84.550 en lo que fue su primera intervención en una competencia mundialista.

El próximo objetivo serán los Juegos Panamericanos en Santiago, donde tendrá una nueva posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos, París 2024.

Una muy buena experiencia para Celeste que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018.

Después del mundial D'Arcángelo expresó: “Terminada está primera experiencia de un Campeonato del Mundo solo tengo para decir GRACIAS, a las personas que me han acompañado en este momento tan especial, a las que formaron parte de mí proceso para llegar de la mejor forma, a las entidades que han hecho que pueda pegar un salto más en mí carrera, a nuestro juez que ha sido de gran ayuda y nuestra mano derecha en este momento, y a todos los que han seguido está competencia desde lejos porque realmente me han hecho sentir querida y valorada, y fue eso lo que pude mostrar en la alfombra, me voy solo con sensaciones positivas para seguir por más”.