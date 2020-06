Claudio Paul Caniggia contó que: “me gustaría trabajar con Diego. Es siempre una posibilidad. No sólo con Diego, sino involucrarme y meterme en algo que me guste. Y nunca dije que no quiero estar como asistente o lo que sea dentro de un cuerpo técnico”.

El ex delantero de Boca y River y la selección argentina, sería el encargado de trabajar con los delanteros triperos.