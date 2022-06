El Profesional de Río Cuarto, terminó la competencia con una tarjeta de 74, uno sobre par, y le alcanzó para quedarse en la primera posición del tablero con un acumulado de 284 golpes.

Su día arrancó con bogey en el 1, y una recuperación con birdie en el 8, fueron claves para par de ida, mientras que, por la vuelta, anotó birdie en el 11 y 14, pero un falló de doble bogey en el 15 y bogey en el 17 para finalizar uno más.

“Estoy muy contento, no ganaba desde principios de 2020, cuando gané en Chile, así que me pone feliz saber que sigo siendo competitivo”, dijo el jugador de 40 años que también se había consagrado aquí en 2019 y 2013. “Cuando comenzamos la ronda supe que iba a ser una vuelta en la que iba a tener que tener mucha paciencia, ya que había mucho viento y en una dirección que no había soplado en toda la semana. Además, no empecé de la mejor manera ya que subí el 1 y no pude bajar ninguno de los par cinco de la ida”, comentó Carranza sobre su ronda.

«Quiero agradecer al gobierno de Santiago del Estero por el apoyo constante al deporte y a todo el club de Termas de Río Hondo Golf Club que nos dan la posibilidad de jugar en una de las mejores canchas de Argentina», dijo el ganador, que se llevó un cheque de $ 770.000 pesos y también recibió un Smart TV Noblex 50.

Con respecto a los Profesionales de nuestra Provincia, hubo un muy desempeño, entre ellos, Gastón Romero, de Villa Allende, quien terminó sexto con 288 impactos y Paulo Pinto, también de Villa Allende y Horacio Carbonetti (h), de Río Cuarto, compartieron el octavo lugar con un final de 292.

Este torneo perteneció al calendario oficial del Tour Profesional de Golf Argentino. El Abierto de Termas de Río Hondo también fue parte de la Dev Series del PGA TOUR Latinoamérica..