Colón sorprendió a Defensa y Justicia, de buenos rendimientos en los torneos sudamericanos, y lo goleó por 3-0 en Florencio Varela por la primera fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Federico Lértora abrió el marcador para el equipo santafesino, a los 10 minutos del primer tiempo, y los ingresados Luis "Pulga" Rodríguez y Christian Bernardi, a los 34' y 39' de la segunda parte, redondearon la goleada en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez pegó primero con un tanto cabeza de Lértora tras un tiro de esquina y cuando Defensa buscaba el empate, sentenció el partido con dos buenas definiciones del "Pulga" Rodríguez y Bernardi.

El "Sabalero" reafirmó el buen inicio del segundo ciclo de Domínguez en el club que había comenzado a mediados de marzo cuando venció a Rosario Central (3-1) en Arroyito por la extinta Copa de la Superliga.

Defensa, en tanto, presentó siete cambios con respecto a la victoria del miércoles en Paraguay ante Sportivo Luqueño por 2-1 por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana y de cara a la revancha del miércoles, el entrenador Hernán Crespo prefirió resguardar a los habituales titulares.

Esta fue la primera derrota en el plano local para el ciclo de Crespo, quien sumaba un invicto de seis partidos con misma cantidad de triunfos y empates.

Síntesis:

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez y David Martínez; Ciro Rius, Washington Camacho, Enzo Fernández, Marcelo Benítez y Nahuel Gallardo; Nicolás Leguizamón y Miguel Merentiel. DT: Hernán Crespo.

Colón: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Facundo Farías y Gonzalo Escobar; Tomás Chancalay y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: en el primer tiempo, 10m. Federico Lértora (C). En el segundo tiempo, 34m. Luis Rodríguez (C) y 39m. Christian Bernardi (C)

Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Braian Romero por Leguizamón (D) y Francisco Pizzini por Merentiel (D); 12m. Yeiler Góez por Farías (C); 20m. Eugenio Isnaldo por Gallardo (D) y Gabriel Hachen por Camacho (D); 27m. Luis Rodríguez por Morelo (C) y Christian Bernardi por Chancalay (C); 31m. Enzo Coacci por Rius (D)

Amonestados: Delgado, Lértora (C)

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Defensa y Justicia.