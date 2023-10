Con este resultado, los equipos santafesinos siguen en la zona baja de la tabla general al acumular 38 unidades, en tanto Colón se mantiene entre los puestos expectantes en la Zona A con 13 puntos.

El peso del partido estuvo del lado del equipo de Néstor Gorosito, que en todo momento tuvo la iniciativa, pero el orden de su rival y la incapacidad para generar situaciones de peligro le terminaron impidiendo quedarse con el triunfo.

En tanto, el conjunto que dirige Cristian "Kily" González llevó a cabo a la perfección el libreto de esperar en su campo y tratar de salir rápido en busca del arco rival, especialmente en la parte final.

Síntesis

Colón: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Emmanuel Mas; Tomás Galván, Fabio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena y Damián Batallini; Rubén Botta y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Unión: Nicolás Campisi; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Enzo Roldán y Joaquín Mosqueira; Mauro Luna Diale; Jerónimo Domina y Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Cambio en el primer tiempo, 37m. Eric Meza por Espínola (C).Cambios en el segundo tiempo, 10m. Santiago Pierotti por Álvarez (C), Stéfano Moreyra por Cardozo Lucena (C) y Jorge Benítez por Ábila (C); 16m. Gastón Orsini por Morales (U); 25m. Patricio Tanda por Roldán (U); 33m. Javier Toledo por Batallini (C); y 40m. Francisco Gerometta por Vera (U) y Mateo Del Blanco por Domina (U).

Amonestados: Paz, Calderón y Morales (U). Cardozo Lucena, Batallini y Toledo (C).

Árbitro: Facundo Tello.VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).