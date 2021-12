Concepción del Uruguay recibe al Rally Argentino

Definidos los campeonatos de la RC2A, RC2B Copa Pirelli, RC3 Copa Elaion de ambas butacas. Los campeones del resto de los certámenes se conocerán el próximo fin de semana en el Rally de Entre Ríos.

En la prueba que cerrará la temporada 2021 del Rally Argentino Directv, con epicentro en Concepción del Uruguay se pondrán en juego 93,5 puntos.

En la fecha pasada se consagraron campeones Alejandro Cancio y Santiago García en la RC2A; Alejandro Menéndez e Ignacio Uez en la RC2B Copa Pirelli; Victorio Ballay y Andrés D´Elia en la RC3.

En la RC2B se conocerán ambos campeones el próximo fin de semana, siendo igual la diferencia entre Gerónimo Padilla y Nicolás Díaz entre los pilotos, como la de Nicolás García a Luis Allende entre los navegantes, en ambos casos 38 puntos los separan, pero hay que tener en cuenta, como ya lo explicamos en anteriores informes, que el reglamento deportivo vigente expresa: "La clasificación final del campeonato para todas las clases, será establecida realizando la sumatoria de los puntos obtenidos en todas las fechas realizadas en el campeonato, menos una (prueba de descarte)" y ante esto los ocupantes del VW Polo MRT, hasta el momento deberán descartar 32 unidades, mientras que los del Ford Fiesta MRT sólo 10, por lo que antes de comenzar la última cita del año, la diferencia real, incluyendo este punto del reglamento, es de 16 unidades, algo mínimo, si tenemos en cuenta la cantidad total de puntos en juego para este noveno capítulo.

En el caso de la RC2N el catamarqueño Antonio Prevedello llega con una holgada diferencia sobre Miguel Reginato, al primero y segundo del certamen los separan 65,5 puntos, sin tener que descartar puntos ninguno de los dos, ya que se ausentaron, en al menos una carrera en la temporada y esa puede ser usada como el descarte.

Del lado derecho del habitáculo, definen Vicente Andreatta y Matías Aranguren, llegando el primero que mencionamos 77,5 ptos por encima de su rival (tampoco descartan).

En la RC5 hay presentes distintos, muy apretado por el lado de los pilotos, Gabriel Cerutti con 413 contra los 399,5 de Martín Maisonnave. Ambos han tenido un muy buen año y cosechado bien carrera a carrera, y el descarte hasta el momento es de 32 y 34 unidades respectivamente por lo que se prevé una gran definición, ya que no pueden especular ninguno de los dos y salir a buscar la carrera.

Entre los navegantes la definición no está tan apretada, es más Federico, el menor de los hermanos Maisonnave, necesita muy poco, la diferencia real con Matías Cardano es de 88,5 casi al límite de los puntos que se entregan en esta competencia, pero es menor, si tenemos en cuenta los puntos que deben desechar cada uno 34 y 12 respectivamente. Pero aquí podemos también aplicar como ejemplo, otra de las múltiples variantes de la definición con descarte de los campeonatos. Una mala actuación de Maisonnave, lo llevaría a descartar menos puntos, lo que solo lo podría dejar sin campeonato sería una desclasificación de la prueba, que otorga cero puntos y no se puede descartar, esto también, siempre y cuando Cardano coseche la mayoría de los puntos en juego, algo muy similar a la RC2N.

Por el lado de los protagonistas de la Copa Senior, tendrá una definición apasionante entre dos coterráneos, porque los catamarqueños Antonio Prevedello y Walter Dagostini, llegan separados por apenas 9,5 puntos reales, ya que ninguno descarta.

Vicente Andreatta, como en la RC2N, la tiene más fácil que su piloto, porque arriba a la fecha final con 72,5 puntos reales sobre Juan Turra, lo que le permite que sumando apenas 1,5 puntos en carrera, luego de la rampa, que otorga 20, consagrarse.

Fuente: Rally Argentino