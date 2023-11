En el primer cuarto de hora, los cordobeses prevalecieron en el dominio territorial a partir de la buena tarea de desgaste que ejecutó el pack. En una secuencia de embestidas, Omar Gutiérrez inauguró el tanteador al llegar a apoyar en el in-goal; el acierto de Augusto Guillamondegui dejó a Athletic al frente, pero Universitario se afirmó y Bruno Sbrocco rompió un tackle en mitad de la cancha y corrió para conseguir la primera conquista. En ese lapso, Marcos Villagra no estuvo preciso en los envíos a los palos (falló un penal y la conversión del try pegó en el palo), y por eso Athletic siguió al frente por poco (7-5).

Sin embargo, los tucumanos adquirieron confianza a partir de la anotación del tercera línea, y en otro interesante ataque profundo, el que desniveló fue el apertura Luciano Valdez (12-7). Poco después, llegó la tercera estocada de los tucumanos, con la gran combinación entre Luciano Valdez y Pablo Garretón, para el vuelo del wing debajo de los palos.

Tres conquistas consecutivas proyectaron a La Serpiente como ganador (19-7) hasta el cierre de la primera etapa.

Universitario (Tucumán): 1. Facundo Torres Lanzavecchia (10m ST, Franco Gómez Vallejo), 2. Luciano Nobau (278m ST, Joaquín Juárez) y 3. Francisco Moreno; 4. Nicolás Gentile (capitán) y 5. Karim Ahmad (36m PT, Enzo Brandán); 6. Tomás Del Pero, 7. Bruno Sbrocco (13m ST, Thiago Sbrocco) y 8. Lisandro Ahualli de Chazal; 9. Agustín López Ríos (31m ST, Facundo Juárez) y 10. Luciano Valdez (27m ST, Ramiro Ferreyra); 11. Nicolás Brandán, 12. Álvaro Ferreyra, 13. Tomás Vanni, 14. Pablo Garretón (26m ST, Martín Pintado) y 15. Marcos Villagra. No actuó: Isaías Such

Entrenadores: Rodrigo Honorato, Patricio Figueroa y Emilio Valdez.

Córdoba Athletic: 1. Exequiel Leonangilli (1m ST, Gonzalo Gargallo), 2. Santos Juárez Estrada (ST, Leonel Oviedo) y 3. Christian Antoncic (ST, Valentín Pieretto); 4. Omar Gutiérrez (capitán) y 5. Rogelio Quiroga (15m ST, Lucio Willington); 6. Valentín Cabral, 7. Luciano Keller (15m ST, Joaquín Achával) y 8. Genaro Fissore; 9. Agustín Moyano (17m ST, Facundo Villalba) y 10. Augusto Guillamondegui; 11. Ignacio López, 12. Tomás Bocco, 13. Facundo Moll (11m ST, Felipe Acuña), 14. Ignacio Rizzi y 15. Tomás Caffaratti. No actuó: Laureano Chalub.

Entrenadores: Hernán Bustos, Diego Bustos, Felipe Liebau y Christian Barrea.

Primer tiempo: 8m, try de Omar Gutiérrez convertido por Augusto Guillamondegui (CA); 17m, try de Bruno Sbrocco (UT); 22m, try de Luciano Valdez convertido por Marcos Villagra (UT), y 25m, try de Pablo Garretón convertido por Marcos Villagra (UT). Resultado parcial: Universitario (T) 19 vs Córdoba Athletic 7.

Segundo tiempo: 12m, penal de Marcos Villagra (UT); 15m, penal de Marcos Villagra (UT); 25m, try de Valentín Cabral convertido por Augusto Guillamondegui (CA), y 30m, try de Ignacio López convertido por Augusto Guillamondegui (CA). Incidencia: 20m, amonestado Enzo Brandán (UT). Resultado final: Universitario (T) 25 vs Córdoba Athletic 21.

Árbitro: Juan Manuel Martínez

Cancha: Universitario (Tucumán)

La palabra de Omar Gutiérrez (C.A)