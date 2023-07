Cordobesas y medallistas parapanamericanas

Los sueños están para cumplirse. Parece una frase hecha, pero por detrás, quién los haya cumplido sabe que hay una historia de esfuerzo, constancia y superación personal. Y justamente esto, lo saben bien las jugadoras cordobesas de vóley sentado que llegaron al podio en los últimos Juegos Parapanamericanos Juveniles, realizados en junio en Bogotá, Colombia.

A Ana Belén Bertello y Mariana Belén Furlani, el deporte les cambió sus vidas para mejor. Les brindó herramientas y posibilidades a estas atletas que dedican gran parte de sus vidas al entrenamiento deportivo. Empezaron a jugar vóley sentado por diversión y con el paso del tiempo se atrevieron a soñar en grande. En el mes de junio tuvieron su primer viaje internacional donde representaron a Argentina y como corolario del cuento, se trajeron la medalla de plata.

Todos los lunes y viernes entrenan en el Polo Deportivo Kempes, como parte de las actividades de deporte adaptado que impulsa la Agencia Córdoba Deportes.

Bertello reflexionó de su experiencia en el deporte: “Hace cuatro años empecé a jugar paravóley, cuando tenía 14. Antes, a partir de los 12 años yo empecé en el vóley convencional y cuando tenía 14, me convocaron para jugar y aprender un deporte nuevo que yo la verdad no tenía idea que existía. Pero como yo siempre digo, el deporte, primero, lo hacía por salud, por lo que me había pasado. A mí me picó una araña cuando tenía un año y medio, entonces tuve que empezar natación principalmente para poder enderezar mi columna y poder adquirir musculación y después empecé con el vóley”.

Además, destacó: “El deporte es como un recreo de mi vida. Entrás al deporte, te metes en la cancha, en la pileta, o donde sea el deporte que hagas y te despeja. Es lo más lindo que te puede pasar. Te saca una sonrisa al toque”.

Por su parte, Furlani enfatizó acerca de lo que viven el deporte: “El deporte te deja una enseñanza muy linda. El compañerismo, los entrenamientos, la disciplina. Hay esfuerzo físico y mental también. El saber que tenés un equipo que te apoya. Yo juego hace cuatro años, cuando tenía 13 empecé a practicar a través del colegio y me citaron para que venga al Kempes. Además me ayuda en mi salud, me ayuda demasiado con mi aspecto físico. También en mi personalidad, en mi carácter, en seguir adelante. El deporte me brinda herramientas de saber que puedo y eso fortaleció mi concentración y mi estado mental”.

Para finalizar, enfatizó: “Cuando me nombraron parte de la selección me emocioné y lloré, porque sabía que iba a vivir una experiencia hermosa. Fue sorprendente para mí y fue reafirmar que soy capaz de cumplir mis objetivos. Por eso les digo a otros chicos que siempre hay que dar lo mejor de nosotros, a pesar de nuestras dificultades y personalidades diferentes, siempre hay que seguir adelante”.

Ana Belén Bertello es de San Francisco y Mariana Belén Furlani es de capital, al igual que la entrenadora de la selección, Soledad D'Andrea.

Por el lado de los varones, también hay un cordobés que integró la selección Argentina masculina de vóley sentado: Jonathan Cabrera. Participó de los Juegos en Colombia, obteniendo el cuarto lugar en el torneo.