El tenista argentino Federico Coria enfrentará al serbio Dusan Lajovic, y su compatriota Sebastián Báez al italiano Lorenzo Sonego, en los partidos salientes de octavos de final que propone hoy el Argentina Open.



La programación completa para hoy en el torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club es la siguiente:



CANCHA CENTRAL GUILLERMO VILAS



A las 13.30:



Federico Coria (Argentina) vs. Dusan Lajovic (Serbia)



A continuación:



Thiago Monteiro (Brasil) vs. Fernando Verdasco (España).



A las 18.30:



Casper Ruud (Noruega) vs. Roberto Carballes Baena (España)



No antes de las 20:



Sebastián Báez (Argentina) vs. Lorenzo Sonego (Italia)



CANCHA 2

A las 13.30:



Francisco Cerúndolo (Argentina) y Tomás Etcheverry (Argentina) vs. Miomir Kecmanovic (Serbia) y Fernando Rómboli (Brasil).



A continuación:



Rafael Matos (Brasil) y Felipe Meligeni Rodríguez Alves (Brasil) vs. Santiago González (México) y Andrés Molteni (Argentina).



A continuación:



Facundo Bagnis (Argentina) y Albert Ramos (España) vs. Federico Coria (Argentina) y Federico Delbonis (Argentina).