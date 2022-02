La noche del martes en Argentina Open se llenó de emociones con la actuación de Juan Martin Del Potro.

El tandilense, que volvía tras más de 2 años de inactividad producto de múltiples lesiones y la última operación de rodilla, había anunciado que sería su "gira de despedida ".

Es por eso que anoche, cuando se enfrentó a Federico Delbonis, en el primer partido del certamen y al ver que perdía, las lágrimas y la emoción se adueñaron del partido cuando se disponía sacar 3-5 en el segundo set. Probablemente sería el último partido en Argentina y la despedida ante su público.

La leyenda de la Copa Davis, el que hizo temblar la hegemonía de Roger Federer y Rafa Nadal, tomó una toalla y se puso a llorar, temblando de la emoción.

Su contrincante y amigo del otro lado de la red lo esperaba para recibir el servicio, pero empezó a moverse detrás de la línea esperando que "Delpo" pudiera recomponerse. Tras el partido se le acercó y ke dijo al oído "vos no te vas para ningún lado". Luego a la prensa le dijo que era un partido que "no quería ganar. Que haya Juan para rato".

"Hoy lo dejé todo hasta el último punto. Mi último partido fue en el campo y no en conferencia. Y eso es lo que quería. Siento que di todo, hasta el último punto. Deseo poder dormir sin dolor en la pierna. Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que quiero vivir en paz y tengo toda la vida por delante. La salud me lleva a tomar una decisión de la que estoy poco convencido. Creo que cumplí todos los objetivos en el tenis, quizás me quedó la espina de no haber alcanzado el número 1″, expresó la Torre de Tandil.