La preventa de tickets comenzó ayer, jueves 25 de abril, a las 15 hs, exclusivamente para los clientes de Naranja X. Desde hoy viernes 26 a las 15 hs será la venta general para socios y finalmente el sábado 27 a las 15 será el turno de la venta general para no socios, en caso de existir remanente. La adquisición se realiza a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com) y estos son los precios:

Valor de las entradas

Parcialidad Estudiantes

Popular Socio: $10.500.-Popular No socio: $15.750.-Platea Socio: $18.900.-Platea No Socio: $23.100.-

Parcialidad Boca

Popular Socio: $10.500.-Popular No socio: $15.750.-Platea Gasparini Socio: $18.900.-Platea Gasparini No Socio: $23.100.-Platea Ardiles Socio: $31.500.-Platea Ardiles No Socio: $42.000.-

(Incluye service charge)

IMPORTANTE