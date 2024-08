Cristina Cosentino, la "Dibu" de Las Leonas en los Juegos Olímpicos 2024

Cristina Cosentino fue una de las heroínas de Las Leonas en el partido por la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de París 2024. La arquera fue clave en la victoria ante Alemania en cuartos de final y en el tercer puesto ante Bélgica.La "China" Cosentino tuvo una importante historia para llegar a ser la arquera titular de la selección femenina de hockey sobre césped. Comenzó a jugar al hockey a los 10 años en el club Belgrano Athletic y debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014 con Las Leoncitas. Un año después, decidió cambiar de club y se convirtió en jugadora de Banco Nación, club en el que juega actualmente.

Una impactante curiosidad de su carrera, es que comenzó jugando como delantera y no como arquera. Ella lo cuenta de la siguiente manera: "Arranqué por una cuestión de que no había arquera y rotábamos todo el tiempo, hasta que eventualmente me dio miedo decirle al entrenador que no quería y me terminó gustando"

A la "China" le tocó tomar el puesto de una histórica como Belén Succi, que se retiró siendo la mejor arquera del mundo. Sin embargo, quedó demostrado que este puesto no le pesó en lo absoluto y en sus primeros Juegos Olímpicos. "Belén tiene una historia enorme en Las Leonas, dejó el arco enorme en ese sentido que tenemos que ocupar"

El camino hasta su posición actual fue duro, ya que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Cristina tenía la esperanza de ser convocada como reserva de la histórica Belén Succi. Sin embargo, Clara Barberi fue quien ocupó ese lugar. "En el momento duele y duele bastante, pero de todo se aprende. No era el momento y seguramente no estaba preparada", comentó.