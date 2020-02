“Estoy muy contento. Agradecido a la vida, al fútbol y a Banfield por haberme dado esta posibilidad de poder volver. Estuve tres años, nueve meses y cuatro días sin jugar al fútbol. Volví porque el cuerpo me pedía un poco volver a la actividad física. Hacía un tiempito que tenía ganas de jugar al fútbol. Y como dije en algunas notas, mi viejo es hincha fanático de Banfield” dijo el delantero

“Era muy especial. Volver después de tantos años y hacerlo en el Monumenntal. Se vio que estaba concentrado solamente en el campo de juego. Traté de no darle importancia al externo. Es normal, no me esperaba un recibimiento con aplausos. Es parte del fútbol”, agregó.

“Me causa mucha gracia cuando me llaman vende humo. Te lo dice un tipo que está sentado en una oficina y que pesa 97 kilos. Gente que vive con mucho fanatismo, no está bueno. Entre nosotros nos respetamos mucho, más allá de los colores. Como dijo el Diego el otro día, cada quien hincha para quien quiere. La gente tiene mucho odio adentro”, aseveró.