Nadia Podoroska de la Qualy a Cuartos de final en Roland Garros

Podoroska, que sólo registraba un partido de primera ronda en el US Open 2016, debutó este año en Roland Garros, después de hacerse un lugar en el cuadro principal con tres victorias en la clasificación previa ante la polaca Magdalena Frech, la rumana Jacqueline Cristian y la china Xinyu Wang.



Posteriormente, la tenista rosarina hilvanó triunfos contra la belga Greet Minnen por 6-2 y 6-1, la kazaja Yúliya Putíntseva (23) por 6-3, 1-6 y 6-2, la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-3 y 6-2 y hoy ante Krejcikova para convertirse en cuartofinalista del máximo torneo sobre polvo de ladrillo.



Ese resultado para el tenis femenino argentino no se registraba desde 2004 cuando Paola Suárez llegó hasta semifinales.

Paola Suárez Top 10 de la WTA

El 01 de Junio de 2004 Paola Suárez iba a protagonizar uno de los momentos más felices en la historia del tenis femenino argentino llegando hasta las semifinales de singles en Roland Garros, actuación que la ubicaría por primera vez en el top 10 de la WTA.

Toda una carrera de esfuerzos y sacrificios encontraba así su recompensa aquel martes nublado en París, 16 años atrás.

La venezolana Milagros Sequera, la rusa Vera Dushevina, la ucraniana Tatiana Perebiynis, la dura china Jie Zheng y una ascendente María Sharapova a quien derrotaba en cuartos (la rusa ganaría Wimbledon semanas después) fueron las rivales vencidas por Poly, todas en sets corridos, camino a la que sería su mejor actuación en singles en un Grand Slam.

El recuerdo de Paola Suárez: "El partido contra Sharapova era un día de lluvia y que eso me favorecía a mí en principio, pero había que jugarlo. El match se interrumpió por lluvia y la verdad que me sentí muy cómoda y pude dominar de principio a fin. Me sentí bien de golpes y también mentalmente, no estuve nerviosa en ningún momento", señala Paola.

En aquella edición, Suárez además se adjudicaría el título en dobles femeninos junto a la española Virginia Ruano-Pascual, una modalidad en la que protagonizaron la increíble cifra de 6 finales consecutivas en París entre 2000 y 2005, incluyendo 4 títulos.