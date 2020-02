Novak Djokovic (32 años), Rafael Nadal (33) y Roger Federer (38) monopolizan el éxito en el circuito masculino de tenis desde hace más de una década. Compiten al más alto nivel, se reparten la cima del ranking y entre los tres ganaron 56 Grand Slam. Pues bien, la rivalidad entre las leyendas del deporte queda en los courts. Fuera de los duelos, mantienen una sana relación que abonan en el cara a cara y a distancia en... un grupo de Whatsapp.

El español soltó la revelación en una entrevista y lo confirmó el serbio en Dubai, a la espera del debut en el ATP de Emiratos Árabes frente al marroquí Malek Jaziri. “Sí, el grupo existe y estamos los tres”, dijo Novak. Al N° 1 del listado masculino le preguntaron quién era el más activo del Big 3. “Todos somos activos y todos somos inactivos. Cuando no estamos activos, todos no estamos activos. Y cuando uno escribe, todos responden. Nos llevamos muy bien, hay un respeto tremendo a nivel personal y profesional. Mientras ese sea el caso, todos nos beneficiamos de eso. También el deporte”, comentó.

Antes, había sido el mallorquín el encargado de abrir la puerta de la intimidad. “Roger Federer, Novak Djokovic y yo tenemos un grupo de WhatsApp, hemos estado haciendo el mismo tipo de trabajo durante años y todos amamos mucho el tenis; también tenemos la responsabilidad de promover nuestro deporte de la manera correcta, tratando de preocuparnos por cosas que podrían llevar el tenis a un nivel superior”, explicó.

Ahora bien, ¿de qué hablan las estrellas del tenis? ¿Se envían burlas o memes? La pelea por el rótulo de más ganador en los Grand Slam (Federer aventaja con 20 a Nadal -19- y Djokovic -17-) por ejemplo, aparece en la agenda, pero con reservas. “No bromeamos mucho sobre nuestra cuenta de Grand Slam. Todos hemos estado haciendo las cosas a nuestra manera. Me encantaría terminar con más Grand Slams que nadie, pero eso es algo que no estoy obsesionado en absoluto”, aportó.

Confirmation from @DjokerNole that he is part of the WhatsApp group we ALL wish we were in on!



Watch the full interview with the World No1 here ahead of his @DDFTennis return: https://t.co/R1QFmHlrOc@NovakFanClub @TennisTV pic.twitter.com/kYQjbdcF8U