Delfina Pignatiello, la joven promesa de la natación argentina, debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los resultados no fueron los esperados.

La oriunda de Isidro Casanova, de 21 años, llegó octava en su serie eliminatoria de los 1.500 metros en estilo libre. Marcó un tiempo de 16m33s69, a 58s34 de Ledecky, quien se quedó con el récord olímpico momentáneamente para una prueba que hace su presentación en la máxima cita del deporte.

La además influencer, había decidido no participar de la prueba de los 400 metros estilo libre para centrarse en lo que ocurrió hoy y la de 800.

Quedó 29º de las 33 competidoras de las cinco series. Con este resultado no se clasificó a la final del martes 27.

Tras la carrera, expresó: "Muchas sensaciones... Primera carrera internacional de alto nivel después de hace mucho, desde antes de los Panamericanos. Muchas emociones los días previos, muchas emociones hoy... Raras, que nunca había sentido y que hacía mucho no sentía. Quizá los nervios no jugaron a mi lado, pero me quedo con todo el esfuerzo de la preparación durante la pandemia, muchos meses sin poder entrenar... Todo lo que maduré, todo lo que me enseñó la pandemia. Me quedó con todo eso, no con el resultado de hoy, que no era el que esperaba. Esto no terminó, me quedan los 800 así que mañana a volver a entrenar".