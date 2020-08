Este viernes se celebra el Día Provincial de la Futbolista, recientemente aprobado por la Legislatura Provincial para visibilizar los logros de las mujeres en esta disciplina.

El origen del mismo es el triunfo de la Selección femenina a Inglaterra, en el Mundial de 1971. Si bien no fue un torneo oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), fue el primer triunfo la albiceleste en el máximo certamen de fútbol femenino.

Justamente una de las protagonistas es Pelu Ponce, ex jugadora de la Selección que además disputó ese Mundial.

En diálogo con Canal 10 expresó: "Las mujeres por ahí no se querían dar a conocer que jugaban al fútbol en esa época por el miedo. Nosotras no, las que fuimos allá no teníamos miedo a nada, fue puro coraje y de caraduras".

El combinado nacional encabezó ese desafió y tuvo como punto máximo el vencer a Inglaterra, el "histórico rival" con una goleada 4-1 en el estadio Azteca de México, el más grande de Sudamérica, delante de 100 mil personas, un 21 de agosto de 1971. La autora de los tantos fue Elba Selva.

Esa selección literalmente fue todo coraje, ya que no sólo venció a uno de las grandes potencias del fútbol femenino, sino que enfrentó la competencia sin el calzado adecuado, y lo más curioso, sin entrenador: "Nos preparamos dos meses antes solas, porque teníamos un compromiso muy importante".

"Ganarle 4-1 fue algo emocionante, histórico, que no se puede describir. Ya pasaron casi 50 años y la emoción sigue", concluyó Ponce.