En el marco de la decimoséptima fecha de la Liga Profesional, Racing se impuso ante Vélez por 2 a 1 y lo complicó aún más en la lucha por la permanencia de la tabla anual, que lo tiene en el lote de los que pelearía un hipotético desempate, ante Huracán y Banfield.

La situación es muy apremiante como para que el equipo de Liniers deje puntos en el camino con una cierta responsabilidad de la terna arbitral, encabezada por Leandro Rey Hilfer, que tuvo una actuación polémica. El juez sancionó penal (cambió por gol Gonzalo Piovi) por un supuesto agarrón de Leo Jara dentro del área, cuando del lado de Vélez reclamaron dos penales y ninguno fue sancionado.

El malestar para con el árbitro y el VAR fue generalizado en Vélez. El entrenador interino Marcelo Bravo cuestionó en duros términos la labor de Rey Hilfer. "Si quieren que Vélez se vaya a la B que avisen y no competimos", señaló y agregó: "Estamos jugando contra todos".

Otro de los que se expidió, también molesto por la situación, fue el defensor uruguayo Diego Godín, quien aprovechó la ocasión no solo para exponer al arbitraje sino para dejar una fuerte advertencia a los dirigentes del equipo. "No quiero decir nada porque no quiero buscar brujas detrás de la puerta. Todos sabemos que en el fútbol hay un trabajo político, todos los equipos lo tienen, lo hacen. Será trabajo para nuestros dirigentes intentar, no que nos ayuden pero que no nos perjudiquen", expresó.

Luego, Godín añadió: "Vélez tiene una historia muy grande para que en estos detalles seamos perjudicados". Sin embargo, aclaró nuevamente, "no digo que nos ayuden. Yo siempre viví el fútbol con mucho trabajo, responsabilidad y respeto a todos. A los árbitros y rivales también".