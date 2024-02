Dogos XV derrotó a American Raptors en su debut en el Súper Rugby Américas

Los movimientos iniciales de ambos equipos estuvieron signados por una prioridad de mantener el orden defensivo, y de apostar al juego de forwards. Este arranque también tuvo su repartija de penales que fueron aprovechados por Julián Hernández, en Dogos XV, y por Francisco Quinn, en American Raptors.

Esta paridad inicial fue quebrada por una jugada colectiva, pero con una clara incidencia individual. Tras un cajón no muy efectivo de Deveraux St. Bruno-Ferris, la pelota le cayó a Agustín Moyano. El medio scrum encontró un claro espacio en la defensa y atacó para luego habilitar a Leonardo Gea Salim y el centro apoyó su try.

La conquista del centro significó un quiebre en el partido. American Raptors fue anulado en cada uno de sus intentos ofensivos en lo que restó de los primeros 40 minutos, mientras su rival seguía atacando, principalmente a través de la precisión de Julián Hernández que al llegar al entretiempo acumuló 15 puntos. Además del apertura, Mateo Soler y Boris Wenger aportaron al marcador con un try cada uno.

El complemento mantuvo un arranque parecido al final de su antecesor. Un Dogos XV cómodo volvió a llegar al try, esta vez de la mano de Agustín Segura. Con una ventaja amplia, la franquicia argentina movió el banco de suplentes y entre las modificaciones estuvo el cambio de conducción con el ingreso de Juan Bautista Baronio. Durante este acomodo de pie, los Raptors consiguieron su primera conquista con el argentino Thomas Morani como protagonista.

Sin embargo, esta rebeldía por parte de los visitantes no alteró a Dogos XV, que siguió manejando el juego con un buen temple. Tomás Barolini, Valentín Cabral y Lautaro Cipriani terminaron por darle los números al 56-8 final, que no solo significó una contundente victoria inicial para Dogos XV, sino que también le dio el punto bonus ofensivo.

Formaciones:

Dogos XV: 1- Santiago Pulella, 2- Boris Wenger, 3- Octavio Filippa, 4- Lautaro Simes, 5- Franco Molina (C), 6- Ignacio Gandini, 7- Aitor Bildasola, 8- Efrain Elias, 9- Agustín Moyano, 10- Julián Hernández, 11- Ernesto Giudice, 12- Leonardo Gea Salim, 13- Agustín Segura, 14- Lautaro Cipriani y 15- Mateo Soler.

Cambios: Bartolini por Wenger, Colidio por Molina, Juan Baronio por Julián Hernández, Faustino Sánchez por Leonardo Gea Salim, Cabral por Elias, Delgado por Wenger, Aguirre por Pulella, Viola por Moyano.

American Raptors: 1- Ma'ake Muti, 2- Diego Fortuny (C), 3- Facundo Pomponio, 4- Javon Camp-Villalovos, 5- Mikey Grandy, 6- Mo Vainikolo, 7- Aidan Christians, 8- Diego Magno, 9- Devereaux Ferris, 10- Patrick Madden, 11- Thomas Morani, 12- Feofaaki Pulu, 13- Zach Hall, 14- Rufus Mclean, 15- Francisco Quinn.

Cambios: Crawford por Camp-Villalovos, Lefevre por Madden, Markoff por Pomponio, T. Clark por Vainikolo, Filikitonga por Morani, S. Clark por Magno, Baker por Muti, Markoff por Fortuny.

Tantos PT: 5' Penal de Hernández (D), 8' Penal de Quinn (AR), 12' Try de Gea Salim conv. por Hernández (D), 19' Penal de Hernández (D), 24' Try de Wenger conv. por Hernández (D), 28' Penal de Hernández (D), 39' Try de Soler conv. por Hernández (D)

Tantos ST: 8' Try de Segura conv por Hernández (D), 15' Try de Morani (AR), 20' Try de Baronio (D), 29' Try de Cabral conv. por Baronio (D), 31' Try de Cipriani conv. por Baronio (D)

Final: Dogos XV 56 - American Raptors 8

El próximo duelo de la franquicia cordobesa será ante Cobras Brasil Rugby, mientras que American Raptors se medirá ante Pampas.

Fotos SRA / Gaspafotos