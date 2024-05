Dogos XV sufrió una derrota categórica contra Pampas

El partido comenzó con un equipo de Dogos siendo protagonista teniendo varias oportunidades de marcar, pero sin poder trasladarlo al marcador. Un penal por lado, en los 10 primeros minutos.

El primero que llego a aterrizar en el in goal, fue Tomas Bartolini Hooker de la franquicia cordobesa. Luego Pampas empezó a equilibrar el partido y pasar a dominar las situaciones de contacto y a partir de eso marcaron un penal y un try de Piccardo. Llegando al final de los primeros 40 minutos, De Vertiz anotó un try y De la Vega Mendía un penal.

En el segundo tiempo Dogos XV intentó quebrar barreras defensivas del visitante, pero no lo consiguió. Pampas tomo el dominio del partido y conquistó tres tries de la mano de Castro, Pernas y D´amorin, sentenciando el 37 a 15 final.

Con esta victoria Pampas se aseguró el pase a semifinales del Súper Rugby Américas.

La fecha 11 se completa con los partidos entre Peñarol vs Selknam y Cobras vs Yacaré. La próxima semana Dogos XV tiene fecha libre y volverá al ruedo vs Selknam, en Chile.

SÍNTESIS

DOGOS XV

Titulares: Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Filippa, Octavio; 4. Simes, Lautaro; 5. Molina, Franco (C); 6. Bildosola, Aitor; 7. Colidio, Lorenzo; 8. Cabral, Valentín; 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Soler, Mateo; 12. Gea Salim, Leonardo; 13. Segura, Agustín; 14. Olguín, Nicolás; 15. De Vertiz, Agustín.

Suplentes: 16. Aguirre, Francisco; 17. Barbatti, Octavio; 18. Delgado Ibáñez, Pedro; 19. Rolotti Federico; 20. Cardozo, Facundo; 21. Viola, Nicolás; 22. Dicapua, Valentino; 23. Mallia, Felipe.

PAMPAS

Titulares. 1. Corvalán, Javier; 2. Gurovich, Ramiro; 3. Coronel, Javier; 4. Fernández Criado, Rodrigo; 5. Fourcade, Eliseo; 6. Bernstein, Manuel (c); 7. D’amorin, Nicolás; 8. Moro, Joaquín; 9. Inchauspe, Ignacio; 10. De La Vega Mendía, Joaquín; 11. Ulloa, Jerónimo; 12. Piccardo, Justo; 13. Castro, Juan Pablo; 14. Pernas, Santiago; 15. Eliçagaray, Marcos.

Suplentes: 16. Bottazzini, Ignacio, 17. Zanella, Renzo, 18. Carullo, Estanislao, 19. Lorenzo, Mateo, 20. Montagner, Santiago, 21. Benítez Cruz, Simón, 22. Noguéz, Manuel; 23. Heit, Bruno.

Primer Tiempo: 3´ Penal de Hernández (D); 10´ Penal de De La Vega Mendía (P); 13´ Try Bartolini (D); 17´ Penal De La Vega Mendía (P); 18´ Try Piccardo (P) 26´ Penal De La Vega Mendía (P) ; 30´ Penal De La Vega Mendía (P) ; 33´ Try De Vertiz (D) + Conv Hernández (D) ; 37´Penal De La Vega Mendía (P)

Parcial: Dogos XV 15 – Pampas 20

Segundo Tiempo: 63´ Try Castro (P); 68´Amarilla Simes; 69´ Try Pernas (P) + conv De La Vega Mendía; 72´ Amarilla Castro (P); 74´ Try D´amorin (P) 19´ Amarilla Zanella (P)

Resultado Final: Dogos XV 15 – Pampas 37

Fotos: Sudamérica Rugby