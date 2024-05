Dogos XV y Peñarol no se sacaron ventajas en Tala Rugby Club

Desde el inicio del partido, Dogos XV mostró su superioridad y determinación. Con un juego dinámico, dominó el primer tiempo tanto en posesión como en territorio. Los tres cuartos fueron implacables, y su defensa muy sólida. Los tries de Dogos llegaron de la mano de Cipriani, Soler, Gea Salim. Sobre el final de los primeros 40 minutos, Peñarol anotó un try a partir de una jugada de Joaquín Myska, cerrando el tramo en 19 a 7.

Sin embargo, el segundo tiempo fue una historia completamente diferente. Peñarol salió del vestuario con una energía renovada y una estrategia claramente ajustada. Los uruguayos comenzaron a encontrar espacios en la defensa de Dogos XV. Los visitantes marcaron dos tries de la mano de Oviedo y cuando el partido le faltaba 10 minutos, volvieron a marcar de la mano de Aliaga. Para alegría del conjunto cordobés, en la última jugada del partido, luego de varios penales en el scrum, Dogos XV anotó un Try penal que sentenció el partido en 26 a 26.

La jornada 14 del Súper Rugby América se completa con el partido entre Pampas vs Cobras y Selkman Raptors.

Los cruces de semifinales están definidos: Dogos XV vs Yacaré y Pampas vs Peñarol.

SÍNTESIS

DOGOS XV

Titulares: 1. Wenger, Boris; 2. Bartolini, Tomás; 3. Filippa, Octavio; 4. Rolotti, Federico; 5. Molina, Franco (C); 6. García Hamilton, Facundo; 7. Colidio, Lorenzo; 8. Cabral, Valentín; 9. Moyano, Agustín; 10. Hernández, Julián; 11. Giudice, Ernesto; 12. Sánchez Valarolo, Faustino; 13. Gea Salim, Leonardo; 14. Cipriani, Lautaro; 15. Soler, Mateo.

Suplentes: 16. Juárez Estrada, Santos; 17. Barbatti, Octavio; 18. Delgado, Pedro; 19. Efraín Elías; 20. Bildosola, Aitor; 21. Viola, Nicolás; 22. Baronio, Juan; 23. De Vertiz, Agustín

PEÑAROL RUGBY

Titulares: 1. Perillo, Matías; 2. Myszka, Joaquín; 3. De la Mota, Horacio; 4. Morales, Agustín; 5. Aliaga, Felipe; 6. Bianchi, Lucas; 7. Deus, Carlos; 8. Diana, Manuel; 9. Hoblog, Pedro; 10. Amarillo Ícaro; 11. Terra Santiago; 12. Suarez, Joaquín; 13. Alonzo, Juan; 14. Quiñones, Jhon; 15. Hontou, Juan.

Suplentes: 16. García Francisco; 17. Sanguinetti, Mateo; 18. Franco, Mathias; 19. Civetta, Santiago; 20. Oviedo, Leonel; 21. Álvarez, Santiago; 22. Landauer, Francisco; 23. Perinillo, Alfonzo.

Primer Tiempo: 6´ Try Cipriani + conv Hernández (D); 12´ Try Soler (D); 14´ Try Gea Salim (D) + conv Hernández (D) ; 35´ Try Myska (P) + conv Amarillo (P)

Segundo Tiempo: 49´Try Oviedo (p) + conv Amarilla (P); 65´Amarilla Bildosola (D) 66´ Try Oviedo + conv Amarilla (P); 70´ Try Aliaga (P) + conv Amarilla (P); 79´ Amarilla Franco (P) 81´ Try penal (D)