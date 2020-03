A través de un video de Instagram, la mujer de Rugani explicó la situación y vive un auténtico calvario lleno de incertidumbre: "Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasa ahora? Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero ponte en mi lugar, es infinitamente aterrador".

Lo cierto es que el coronavirus se transformó en un dolor de cabeza para la Juventus y este es el mejor ejemplo. En las últimas horas, Paulo Dybala también confesó tener coronavirus y haber contagiado a su pareja, Oriana Sabatini.

Por lo pronto, la Juventus no volverá a entrenar tal como pretendían hacerlo Cagliari y Napoli. Momento delicado para el club de Turín.