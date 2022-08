E-Sports Córdoba: 5.000 personas participaron de una fiesta gamer

Con la presencia de alrededor de 5.000 personas, se concretaron las finales de dos competencias que forman parte del Programa E-Sports Córdoba.

El evento se desarrolló en Pabellón Azul del Complejo Ferial Córdoba y sirvió de marco para una jornada donde expuso el potencial de la Provincia en materia de deportes electrónicos y la industria de los videojuegos.

En la oportunidad de vivieron las instancias finales de la Liga Interprovincial de Minecraft, el primer lugar fue para el Team Minecraft B Nuevo Milenio, del Instituto Nuevo Milenio de Unquillo en el último desafío, en el que participaron además, representante del Instituto Arte Nuevo y del Instituto Dr. Alexis Carrel, ambos de Río Tercero y del colegio Margarita A. De Paz, de Villa Carlos Paz.

En las finales del Torneo Provincial de League of Legends, se impuso Prima – T, un equipo profesional con formación mixta de dos jugadores bonaerenses y tres cordobeses. El segundo puesto fue para The New King eSports y en tercer lugar quedó La Manada, equipo conformado íntegramente por gamers cordobeses.

Además de presenciar las competencias de videojuegos, los asistentes pudieron compartir testing (pruebas) y exposición de videojuegos, arcades y competencias participativas de Just Dance y cosplay caracterizados como su personaje favorito.

El encuentro contó con la presencia y animación de conductores y casters destacados de Córdoba, que oficiaron como maestros de ceremonia al mejor estilo gamer.

Las competencias

La Liga Provincial de Minecraft contó con la participación de 350 equipos formados por alumnos de 5° y 6° grado. En la primera etapa de la liga participaron 1126 niños y niñas de colegios de diferentes puntos de la provincia, que atravesaron varios desafíos para ganar un lugar en las finales.

En el Torneo de League of Legends se inscribieron 196 equipos de 5 participantes cada uno; 980 gamers de diferentes niveles de experiencia que se enfrentaron de manera virtual de cara a la gran final, que se jugaron de manera presencial en el escenario principal.

Ambas competencias se realizaron en el marco del Programa E-Sports Córdoba, una iniciativa que busca promover los deportes electrónicos, su uso responsable y despertar vocación tecnológica en niños, niñas y jóvenes.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, la Agencia Córdoba Deportes y la Agencia Córdoba Joven; además de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA), la Asociación Cordobesa de Deportes Electrónicos y Electromecánicos (ACDEE) y empresas privadas, a lo que se suma el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

