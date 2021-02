Víctor Cardozo vive en Buenos Aires pero desde hace cinco años sigue al plantel canalla en bicicleta.

“Para mi Central es todo”, aseguró Cardozo que tiene 22 años y vive en Isla Maciel, un barrio de Avellaneda. Su padrino era rosarino y canalla y le trasladó la pasión por el azul y amarillo.

Desde 2013 sigue al equipo en su bicicleta auriazul: “Voy siempre. Por ahí la bici es viejita, no es linda pero me encanta. Y me acompaña para seguir al equipo”.