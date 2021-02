Newell's Old Boys de Rosario volvió a perder en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Sumó su segunda derrota, que se agrega a la discreta actuación que tuvo en la Copa Diego Maradona. Con estos datos, Frank Kudelka, el entrenador del equipo "leproso" fue claro y contundente sobre su futuro en casi de no pedir revertir esa situación junto a sus jugadores.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro en el que Newell's Old Boys perdió 1 a 0 ante Boca Juniors, en su estadio del Parque Independencia, el nacido en Freire, provincia de Córdoba, explicó: ""Trataré de ser lo menos egoísta posible. O le encuentro la vuelta a esta situación o no se la encuentro. Y si no logro eso, no debo ser egoísta. El fútbol argentino es emocional y se necesitan resultados de inmediato".

Y amplió: "En el fútbol argentino no sirven los proyectos. Se necesitan resultados positivos de inmediato y hoy no los estamos teniendo. Más claro no puedo ser con eso".

Es necesario destacar que el próximo encuentro de Newell's Old Boys será ante Talleres, en el estadio Mario Alberto Kempes, el sábado próximo a las 17.10. Sería una ironía del destino que el equipo albiazul, al que Kulelka dirigió desde tercera división hasta llevarlo a primera, sea el que provoque su salida del club rosarino en caso de vencerlo el próximo fin de semana.