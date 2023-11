Claudio Tapia, apuntó contra Mauricio Macri y le extendió un llamativo pedido a los dirigentes de los clubes en relación a lo conquistado en el Mundial de Qatar.

En el contexto de la Asamblea General Ordinaria, el mandamás de la casa madre del fútbol argentino solicitó: "Quisiera pedir que el 20 de diciembre se celebre el 'Día del Hincha Argentino'". Esto fue comentado en relación a la conquista en Medio Oriente el 18 de diciembre de 2022.

Por otro lado, Tapia liquidó a Macri: "Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen o no saben. Quiero decirle que el fútbol argentino está muy bien, que se quede tranquilo. Algo en estos seis años hemos ganado".

Además, 'Chiqui' le dejó un mensaje a los dirigentes de los clubes: "Les agradezco porque, sin el trabajo de ustedes, no se hubieran conseguido los trofeos de la Selección juvenil masculina, de la femenina, de FUTSAL".

"Y, por sobre todas las cosas, en el fútbol infantil. Recordarles que esta es la Selección campeona del Mundo, la más federal que ha existido en la casa", concluyó el presidente.