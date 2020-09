Georgina Rodríguez, pareja de Ronaldo, viajó rumbo a Venecia para participar de la 77ª edición del prestigioso Festival de Cine.

Las fotos de Georgina posando junto a Pedro Almodóvar ocuparon un espacio importante en las portadas de los principales medios. Sin embargo, en las últimas horas, Georgina volvió a ser noticia pero por un particular detalle que expuso un usuario de Twitter.

Es que, en su llegada a Venecia, la pareja de Cristiano paseó en góndola por los canales, al igual que la mayoría de las estrellas que se acercan a la ciudad para este evento, y posó ante las cámaras. En una de esas producciones, la modelo fue protagonista de un divertido blooper que dio la vuelta al mundo: entre foto y foto, el usuario de Twitter descubrió que Georgina se había olvidado de sacar la etiqueta del saco que estaba usando.

Cristiano Ronaldo’s partner has enlightened Venice Film Festival.

And yes she has paid that jacket pic.twitter.com/U2gBablLiX