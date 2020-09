Escándalo en el US Open: el número uno del mundo, Novak Djokovic, fue descalificado este domingo por golpear con la pelota a una jueza de línea durante el match de octavos de final contra el español Pablo Carreño.

Después de perder un game con su saque, que dejaba en ventaja 6/5 a su rival, Nole se sacó una pelota del bolsillo y con la raqueta la lanzó hacia la pared, golpeando en el cuello a la mujer, que cayó al suelo con un grito de dolor.

Este es un ángulo frontal del pelotazo recibió la juez de linea... Insisto, la palabra "intencion" no cabe aquí, pero los reglamentos estan para cumplirse, no importa si eres Kyrgyios, Djokovic, o el que sea, no tuvo manejo de sus emociones. #USOPENxESPN pic.twitter.com/VJehixEx1X