Tras los insultos racistas que recibió el zaguero Mouctar Diakhaby del Valencia por parte de Juan Cala del Cádiz, en un cruce por la Liga, motivó que sus compañeros abandonaran el campo de juego en solidaridad.

Sin embargo tras media hora, regresaron porque sino le quitaban los puntos al equipo.

Tras el partido, el DT Javi Gracia, habló de lo ocurrido en conferencia de prensa: "El incidente ocurrió en la primera parte. Ahí vimos una reacción de Diakhaby que estaba realmente afectado por algo que había sucedido. Supimos que había sido insultado gravemente y estaba nervioso"

"Le dijimos al árbitro que no estábamos de acuerdo y nos retirábamos. En el vestuario nos informaron de que en el caso de no volver seríamos sancionados. Le contamos a Diakhaby a ver cómo se encontraba. Y nos dijo que no estaba para jugar, pero que entendía que teníamos que volver a jugar. Y hemos vuelto con la idea de conseguir la victoria y un motivo más para lograrla", desatcó.

Por ultimo se refirió al arbitro: "No ha escuchado nada y los asistentes tampoco. Ante esa situación se ha visto obligado a dar continuidad también al partido. Lamentamos este tipo de situaciones y condenamos el racismo".